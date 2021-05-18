Гендиректор свердловской компании получил 4 года тюрьмы за хищение 13 миллионов

Posted 18 мая 2021, 07:09
Published 18 мая 2021, 07:09
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
Приговор по уголовному делу в отношении гендиректора ООО «Лайн-СиТи» Валерия Симона вынес Карпинский городской суд, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Как выяснили следователи, в период с декабря 2013 года по июль 2018 года Симон с целью получения субсидии из областного бюджета предоставил в Управление социальной политики регионального Министерства соцполитики по городу Волчанску заведомо ложные и недостоверные сведения о количестве перевезенных ООО «Лайн-СиТи» граждан, имеющих льготы на проезд в междугородном транспорте общего пользования.
Фактически данные граждане услугами ООО«Лайн-СиТи» не пользовались. Вышеуказанным способом обвиняемый похитил бюджетные средства в размере свыше 13,1 млн. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.
В ведомстве отметили, что суд учет рецидив обвиняемого, ведь он в 2012 году, будучи заместителем начальника исправительной колонии, уже был осужден за мошенничество.
Мужчина взят под стражу в зале суда, он будет отбывать срок в колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск о взыскании с осужденного суммы материального ущерба.
Приговор не вступил в законную силу, уточнили в региональной прокуратуре.
Напомним, кандидатуру нового прокурора Свердловской области представил Владимир Путин. Возглавить свердловской ведомство может Борис Александрович Крылов, в данный момент занимающий пост зампрокурора Новосибирской области.