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Posted 18 мая 2021, 07:09

Published 18 мая 2021, 07:09

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Гендиректор свердловской компании получил 4 года тюрьмы за хищение 13 миллионов

18 мая 2021, 07:09
Генеральный директор свердловской транспортной компании приговорен к 4 годам тюрьмы за хищение свыше 13 миллионов рублей под предлогом получения субсидии за перевозку граждан.

Приговор по уголовному делу в отношении гендиректора ООО «Лайн-СиТи» Валерия Симона вынес Карпинский городской суд, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Как выяснили следователи, в период с декабря 2013 года по июль 2018 года Симон с целью получения субсидии из областного бюджета предоставил в Управление социальной политики регионального Министерства соцполитики по городу Волчанску заведомо ложные и недостоверные сведения о количестве перевезенных ООО «Лайн-СиТи» граждан, имеющих льготы на проезд в междугородном транспорте общего пользования.

Фактически данные граждане услугами ООО«Лайн-СиТи» не пользовались. Вышеуказанным способом обвиняемый похитил бюджетные средства в размере свыше 13,1 млн. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ведомстве отметили, что суд учет рецидив обвиняемого, ведь он в 2012 году, будучи заместителем начальника исправительной колонии, уже был осужден за мошенничество.

Мужчина взят под стражу в зале суда, он будет отбывать срок в колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск о взыскании с осужденного суммы материального ущерба.

Приговор не вступил в законную силу, уточнили в региональной прокуратуре.

Напомним, кандидатуру нового прокурора Свердловской области представил Владимир Путин. Возглавить свердловской ведомство может Борис Александрович Крылов, в данный момент занимающий пост зампрокурора Новосибирской области.

Кандидатуру нового прокурора Свердловской области представил Владимир Путин
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#Общество#Прокуратура#Свердловская область#Суд#Криминал#Карпинск#Мошенничество#Директор#Транспортная компания
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