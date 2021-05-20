Экс-полицейский вскрыл себе вены в кабинете следователя в Нижнем Тагиле

Напомним, 13 мая сообщалось, что бывший начальник смены дежурной части ОП № 17 Нижнего Тагила Павел Долганов обвинил вышестоящее руководство в получении взяток за сообщения о смертях в «правильные» ритуальные агентства. По словам бывшего полицейского, он отказался участвовать в коррупционных схемах, из-за чего позднее стал фигурантом дела о подмене анализов. Затем он рассказывал о преступной схеме сотрудникам ФСБ, но следователи якобы не заинтересовались такой информацией.