На нехватку мест в единственном автобусе до Евстюнихи пожаловались тагильчане

Posted 21 мая 2021, 09:52
Published 21 мая 2021, 09:52
Modified 29 ноября, 17:47
Updated 29 ноября, 17:47
Уехать почти невозможно. И это в разгар садоводческого сезона, рассказала читательница ИА «Все новости».
По словам садоводов, перевозчик оставил на маршруте № 6, который идет с Выи до Евстюнихи, только один автобус. Сообщается, что и этот автобус слишком мал — в нем лишь 20 сидячих мест.
Люди просто не влезают. Остаются на остановке и ждут следующего рейса, а это от часа до полутора, говорит тагильчанка.
Директор компании-перевозчика сообщил, что данный вопрос находится в стадии проработки. Планируется запустить дополнительный транспорт в данном направлении.
Напомним, движение общественного транспорта в Нижнем Тагиле изменилось с 12 мая из-за закрытия моста на улице Циолковского. Движение общественного транспорта на Тагилстрой организовано по улицам Кулибина-Фестивальная-Индустриальная. Для удобства тагильчан организованы две дополнительные остановки: в районе пешеходных мостов через улицу Индустриальная у железнодорожного вокзала, а также у ЦУМа на улице Октябрьской революции.