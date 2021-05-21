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Posted 21 мая 2021, 09:52

Published 21 мая 2021, 09:52

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

На нехватку мест в единственном автобусе до Евстюнихи пожаловались тагильчане

21 мая 2021, 09:52
На нехватку мест в единственном автобусе до Евстюнихи пожаловались садоводы в Нижнем Тагиле. На остановке в транспорт не могут влезть все желающие.

Уехать почти невозможно. И это в разгар садоводческого сезона, рассказала читательница ИА «Все новости».

По словам садоводов, перевозчик оставил на маршруте № 6, который идет с Выи до Евстюнихи, только один автобус. Сообщается, что и этот автобус слишком мал — в нем лишь 20 сидячих мест.

Люди просто не влезают. Остаются на остановке и ждут следующего рейса, а это от часа до полутора, говорит тагильчанка.

Директор компании-перевозчика сообщил, что данный вопрос находится в стадии проработки. Планируется запустить дополнительный транспорт в данном направлении.

Напомним, движение общественного транспорта в Нижнем Тагиле изменилось с 12 мая из-за закрытия моста на улице Циолковского. Движение общественного транспорта на Тагилстрой организовано по улицам Кулибина-Фестивальная-Индустриальная. Для удобства тагильчан организованы две дополнительные остановки: в районе пешеходных мостов через улицу Индустриальная у железнодорожного вокзала, а также у ЦУМа на улице Октябрьской революции.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Автобус#Выя#Евстюниха#Нехватка#Садоводы
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