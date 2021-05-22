15-летний подросток погиб при купании на свердловском водоеме

Posted 22 мая 2021, 06:50
Published 22 мая 2021, 06:50
Modified 29 ноября, 17:47
Updated 29 ноября, 17:47
Происшествие случилось вечером 21 мая в селе Клевакинское Каменского городского округа, на диком пляже на Тычкинском пруду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. Юноша купался без присмотра взрослых.
Спасателей вызвали очевидцы, позвонившие в местную ЕДДС.
Прибывшие на место спасатели-водолазы поисково-спасательного отряда г. Каменска-Уральского в ходе поисков нашли и подняли на поверхность тело погибшего, рассказали в региональном МЧС.
Там напоминают жителям региона, что купание разрешено и может быть безопасным только на освидетельствованных пляжах, где проверено дно и организовано дежурство спасателей.
В ведомстве отметили, что в данный момент таких оборудованных мест для купания на территории Свердловской области нет.
Напомним, 5 мая пенсионерка утонула в Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом. На тот момент в МЧС Свердловской области сообщали, что с начала весны в регионе 10 человек тонули в воде, 6 из них погибло.