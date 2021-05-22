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Posted 22 мая 2021, 06:50

Published 22 мая 2021, 06:50

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

15-летний подросток погиб при купании на свердловском водоеме

22 мая 2021, 06:50
15-летний подросток погиб при купании на диком пляже в Каменском городском округе. Тело юноши достали из воды спасатели, которых вызвали очевидцы, заметившие, как парень нырнул и больше и не вынырнул.

Происшествие случилось вечером 21 мая в селе Клевакинское Каменского городского округа, на диком пляже на Тычкинском пруду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. Юноша купался без присмотра взрослых.

Спасателей вызвали очевидцы, позвонившие в местную ЕДДС.

Прибывшие на место спасатели-водолазы поисково-спасательного отряда г. Каменска-Уральского в ходе поисков нашли и подняли на поверхность тело погибшего, рассказали в региональном МЧС.

Там напоминают жителям региона, что купание разрешено и может быть безопасным только на освидетельствованных пляжах, где проверено дно и организовано дежурство спасателей.

В ведомстве отметили, что в данный момент таких оборудованных мест для купания на территории Свердловской области нет.

Напомним, 5 мая пенсионерка утонула в Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом. На тот момент в МЧС Свердловской области сообщали, что с начала весны в регионе 10 человек тонули в воде, 6 из них погибло.

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#Общество#Происшествия#Свердловская область#Водоемы#Каменский городской округ#Утонул#Подросток
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