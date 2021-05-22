Тагильчанки добиваются выселения пропивающего вещи детей родственника

Елена и Лариса решили побывать в квартире, где мужчина проживал вместе с детьми и зафиксировали обстановку на видеокамеру мобильного телефона. На момент записи видео двери в помещение были распахнуты, на полу лежали обломки битого стекла, а уходя, мужчина не выключил электрическую печь. Также в квартире отсутствует былое имущество: по словам Елены, Максимов распродает бытовую технику, а полученные деньги тратит на алкогольные напитки.