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Posted 24 мая 2021, 05:11

Published 24 мая 2021, 05:11

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Квадроциклист без прав влетел в дерево и погиб под Екатеринбургом

24 мая 2021, 05:11
Водитель квадроцикла без водительского удостоверения и шлема насмерть разбился под Екатеринбургом, а его пассажир госпитализирован с переломом позвоночника.

Дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 32-летний водитель и получил травму позвоночника 29-летний пассажир, случилось около 8.00 в воскресенье, 23 мая в поселке Верхнее Дуброво под Екатеринбургом.

По данным ГИБДД, водитель не справился с управлением квадроцикла и на скорости въехал в дерево. При этом мужчина ездил без прав, а само транспортное средство не было зарегистрировано.

Утром он выехал на квадроцикле BRP из СНТ «Раздолье» и направился в магазин. Проехав 400 метров, совершил ДТП, рассказали Е1 в областном ГИБДД.

Погибший — житель Екатеринбурга, в Верхнем Дуброво у него была дача, а пострадавший в результате аварии пассажир — житель Каменска-Уральского. Оба они катались на квадроцикле без шлема.

В данный момент по факту смертельного ДТП проводится проверка. В том числе экспертиза должна установить, был ли водитель в момент ДТП трезв.

Напомним, 13 мая мотоциклист пострадал в ДТП на трассе у поселка Евстюниха под Нижним Тагилом. В него врезался водитель «ГАЗели», выезжая с обочины.

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#Общество#Происшествия#Новости УрФО#ДТП#ГИБДД#Квадроцикл#Смертельное дтп#Екатеринбург
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