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Posted 24 мая 2021, 14:27

Published 24 мая 2021, 14:27

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Роскомнадзор: Google даются сутки на удаление запрещенного контента

24 мая 2021, 14:27
Роскомнадзор дал Google 24 часа на то, чтобы удалить запрещенный контент, иначе его трафик может быть замедлен.

РКН считает, что Google недостаточно хорошо фильтрует информацию. По его подсчетам, компания не удалила около 5 тысяч запрещенных материалов, также в 3,5 тысячи из них содержатся призывы к экстремизму, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Из сообщения следует, что в общей сложности от 20% до 30% ссылок на запрещенный в России контент не удаляются в интернет-ресурсе. В это число входят сайты террористических и экстремистских организаций, сайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних и онлайн-магазины, которые продаются наркотические средства.

Напомним, в марте Роскомнадзор пригрозил Twitter штрафом в размере до восьми миллионов рублей за отказ удалить вредоносные данные. В связи с отказом соцсети блокировать запрещенные материалы, Роскомнадзор искусственно замедлил работу соцсети Twitter на территории России.

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#Общество#Штраф#Блокировка#Роскомнадзор
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