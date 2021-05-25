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Posted 25 мая 2021, 10:59

Published 25 мая 2021, 10:59

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Способ избавить екатеринбуржцев от вони предложил гендиректор «Водоканала»

25 мая 2021, 10:59
Способ избавить от вони жителей Химмаша в Екатеринбурге предложил директор «Водоканала» Евгений Лузгин. Он рассказал, почему купленное за 16 млн евро оборудование до сих пор не используется.

Купленное очистное оборудование не используется почти десять лет. Поставки проходили с 2010 по 2014 год, на закупку было потрачено 739 миллионов рублей. Оборудование для стройки цеха очистки могло избавить жителей южной части Екатеринбурга от запаха с очистных сооружений, пишет E1.

По словам гендиректора «Водоканала», документы на оборудование были получены после завершения поставки, в 2014 году. Были выявлены расхождения в характеристиках. Не соответствовал вес и размер. Проект не получил заключение экологической экспертизы и работы были приостановлены.

Детали длительное время хранились неиспользуемыми и оказались изношены. Эксперты «Водоканала» посмотрели на опыт коллег в Сочи и Новочебоксарске. Там оборудование простаивало семь лет.

Технология не приспособлена для осушки осадков стоков. Мы изучили опыт Уфы, где используют сушку «Кляйн». Она оказалась экономичнее и хорошо себя зарекомендовала с 2010 года, рассказал Евгений Лузгин.

Директор предложил использовать именно это оборудование, вместо купленного и имеющего недостатки.

Заместитель руководителя «Водоканала» рассказал, что в организации проводились проверки ФСБ и правоохранительные органы на предмет выявления нарушений в ходе строительства очистного цеха. Результаты проверки были направлены в отдел экономической безопасности УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, 3 марта сообщалось, что модернизация Южной аэрационной станции начнется после получения положительного заключения госэкспертизы. Туда стекается 85% стоков Екатеринбурга. Общая стоимость проекта составляет около 16 миллиардов рублей. Руководство МУП «Водоканал» вместе с Минприроды Свердловской области разработало еще один план мероприятий по модернизации станции. В его рамках в 2020 году за счет средств «Водоканала» уже были перекрыты несколько точек «из которых идет вонь», на это было потрачено 300 миллионов рублей.

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