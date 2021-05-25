Способ избавить екатеринбуржцев от вони предложил гендиректор «Водоканала»

Напомним, 3 марта сообщалось, что модернизация Южной аэрационной станции начнется после получения положительного заключения госэкспертизы. Туда стекается 85% стоков Екатеринбурга. Общая стоимость проекта составляет около 16 миллиардов рублей. Руководство МУП «Водоканал» вместе с Минприроды Свердловской области разработало еще один план мероприятий по модернизации станции. В его рамках в 2020 году за счет средств «Водоканала» уже были перекрыты несколько точек «из которых идет вонь», на это было потрачено 300 миллионов рублей.