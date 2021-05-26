tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 мая 2021, 04:02

Published 26 мая 2021, 04:02

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

«Были слышны взрывы»: фура сгорела на территории промзоны в Екатеринбурге

26 мая 2021, 04:02
Фура сгорела на территории промзоны в Екатеринбурге утром 26 мая. По словам очевидцев, было слышно несколько взрывов.

Инцидент произошел на территории промышленной зоны на улице 8 Марта, 269 в Екатеринбурге. Густой черный дым от пожара было видно из разных уголков города.

Это огромная территория, склады. Были слышны взрывы. Пять больших взрывов, а потом три поменьше, рассказал один из очевидцев Е1.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 07.18. На месте происшествия работали 2 единицы техники и 9 человек личного состава, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Общая площадь пожара составила порядка 40 квадратных метров.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, 13 мая на стоянке автомобилей у «Сима-ленда» в Екатеринбурге взорвалась и сгорела фура. В момент взрыва водителя выбросило через лобовое стекло. С ожогами его госпитализировали в больницу.

Материалы по теме
Завод Каменска-Уральского отказался отвечать за «огненное» ДТП на Тюменском тракте
#Общество#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Фура#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика