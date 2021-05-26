ЕВРАЗ НТМК будет искать в Тагиле выбросы техникой за 30 млн

Кроме того, для экологического мониторинга предприятие начнет использовать специальную передвижную лабораторию для контроля состояния атмосферы в зоне влияния предприятия и в жилых кварталах Нижнего Тагила. Она оснащена набором различной аппаратуры, которая позволяет отбирать и анализировать состояние воздуха по более чем по 10 параметрам на месте, не возвращаясь в стационарную лабораторию. Автоматический анализатор определяет содержание веществ в воздухе, бортовой компьютер фиксирует точки, в которых произведены замеры. Однако, какие вещества будет замерять лаборатория, с какой периодичностью и будут ли данные замеров в открытом доступе, на предприятии не сообщили.