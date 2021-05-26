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Posted 26 мая 2021, 16:52

Published 26 мая 2021, 16:52

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Кабину полностью смяло: на Тюменском тракте в ДТП с четырьмя фурами погиб человек

26 мая 2021, 16:52
Четыре фуры столкнулись на 234-м километре Тюменского тракта. В результате ДТП один человек погиб и один пострадал.

Инцидент случился 26 мая в 16.30 в Талицком районе. По предварительной информации, водитель автомобиля КАМАЗ столкнулся с тремя грузовыми автомобилями, остановившимися на запрещающий сигнал светофора. КАМАЗ врезался в DAF. Тот, в свою очередь, въехал в MAN, который ударил грузовик Volvo.

В результате аварии скончался 54-летний водитель КАМАЗа, который проживал в Ревде, сообщает Е1 со ссылкой на отделение пропаганды управления ГИБДД по Свердловской области. Причина ДТП выясняется сотрудниками полиции. На месте инцидента организовано реверсивное движение.

На фотографиях также можно увидеть, что КАМАЗ получил сильные механические повреждения, а трубы из кузова транспортного средства, в которое он въехал, рассыпались по дороге.

Напомним, 13 мая на стоянке автомобилей у «Сима-ленда» в Екатеринбурге взорвалась и сгорела фура. В момент взрыва водителя выбросило через лобовое стекло. С ожогами его госпитализировали в больницу.

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#Происшествия#ДТП#Фура#КАМАЗ#Массовое дтп
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