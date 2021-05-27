tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 мая 2021, 17:11

Published 27 мая 2021, 17:11

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

После избиения прохожего в центре Екатеринбурга заведено уголовное дело

27 мая 2021, 17:11
В отношении компании молодых людей, которые 22 апреля покалечили прохожего у ТЦ «Антей» в Екатеринбурге, полиция завела уголовное дело по статье 116 УК РФ (Побои).

Однако поиски уральцев до сих пор продолжают, поскольку непонятно, причастны ли они к ряду других нападений в центре столицы Урала. Также по факту инцидента проверка продолжается на улице Луначарского, 182, и ожидаются результат судебно-медицинского освидетельствования пострадавшего мужчины, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, инцидент случился 22 апреля, около часа ночи, когда компания молодых людей начала драку у ТЦ. Во время разборок один из участников конфликта напал на мимо проходящих людей. Человек в белой кофте ударил прохожего в лицо кулаком, сбил с ног, а затем пнул упавшего.

Материалы по теме
Разбили голову и сбежали: толпа подростков избила мужчину в Екатеринбурге
#Общество#Новости УрФО#Избиение#Полиция#Уголовное дело#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика