После избиения прохожего в центре Екатеринбурга заведено уголовное дело

Однако поиски уральцев до сих пор продолжают, поскольку непонятно, причастны ли они к ряду других нападений в центре столицы Урала. Также по факту инцидента проверка продолжается на улице Луначарского, 182, и ожидаются результат судебно-медицинского освидетельствования пострадавшего мужчины, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу УМВД по Екатеринбургу.