Несколько раз перевернулся: под Нижним Тагилом иномарка вылетела с трассы

Инцидент случился примерно в 10:00 на трассе между Нижним Тагилом и Верхней Салдой, на съезде в поселок Северный. Водитель автотранспорта Ford Focus не справился с управлением и свернул с пути, после чего машина несколько раз перевернулась. Ехавший за рулем автомобиля Ford травм не получил.