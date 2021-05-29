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Posted 29 мая 2021, 14:43

Published 29 мая 2021, 14:43

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

Несколько раз перевернулся: под Нижним Тагилом иномарка вылетела с трассы

29 мая 2021, 14:43
Сегодня на трассе под Нижним Тагилом произошло ДТП. Автомобиль выехал с проезжей части и перевернулся. В результаты аварии пострадавших нет.

Инцидент случился примерно в 10:00 на трассе между Нижним Тагилом и Верхней Салдой, на съезде в поселок Северный. Водитель автотранспорта Ford Focus не справился с управлением и свернул с пути, после чего машина несколько раз перевернулась. Ехавший за рулем автомобиля Ford травм не получил.

Напомним, два человека погибли в результате ДТП, произошедшего под Невьянском. Водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee превысил скорость после чего перевернулся. Еще один пассажир был госпитализирован с различными травмами.

Водитель вылетел через люк джипа: два человека погибли в ДТП под Невьянском
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#Происшествия#Нижний Тагил#ГГО и пригород#ДТП#ГИБДД#ГАИ#Невьянск#Поселок Северный#Северный поселок
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