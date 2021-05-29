Водитель вылетел через люк джипа: два человека погибли в ДТП под Невьянском

Авария произошла 28 мая около Невьянска на дороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, водитель Jeep Grand Cherokee не соблюдал скоростной режим. Он не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в деревья, при этом 33-летний водитель вылетел через люк, пишет Е1.