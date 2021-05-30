Пьяный мужчина требовал отменить гомосексуализм и стрелял по прохожим в Екатеринбурге

Стрельбу мужчина начал с балкона своей квартиры на четвертом этаже. На данный момент пострадали два человека: сотрудник Росгвардии и ребенок, рассказал TagilCity.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Им оказана медицинская помощь. Место происшествия было оцеплено. По словам Горелых, сейчас там работают руководители УМВД России по Екатеринбургу. Личность гражданина и используемый тип оружия также устанавливаются.