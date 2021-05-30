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Posted 30 мая 2021, 16:58

Published 30 мая 2021, 16:58

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Пьяный мужчина требовал отменить гомосексуализм и стрелял по прохожим в Екатеринбурге

30 мая 2021, 16:58
Житель Екатеринбурга по фамилии Болков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал стрелять по силовикам и прохожим в Екатеринбурге.

Инцидент произошел вечером 30 мая, в микрорайоне Химмаш на улице Бородина. Предварительная информация гласит, что раньше стрелявший работал в МВД.

Мужчина по торс голый на четвертом этаже кричит что-то типа: «Требую отменить гомосексуализм!» — а затем начинает стрелять по росгвардейцам и прохожим,сообщили очевидцы изданию Е1.

Стрельбу мужчина начал с балкона своей квартиры на четвертом этаже. На данный момент пострадали два человека: сотрудник Росгвардии и ребенок, рассказал TagilCity.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Им оказана медицинская помощь. Место происшествия было оцеплено. По словам Горелых, сейчас там работают руководители УМВД России по Екатеринбургу. Личность гражданина и используемый тип оружия также устанавливаются.

Проводятся мероприятия по задержанию злоумышленника,подчеркнул половник Горелых.

Напомним, 11 мая сообщалось о стрельбе и взрыве в школе № 175 в Казани. Спецслужбы эвакуировали школу и задержали 19-летнего подозреваемого.

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