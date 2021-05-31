В реабилитации нацизма из-за фото на сайте «Бессмертного полка» подозревается уралец

Posted 31 мая 2021, 17:04
Published 31 мая 2021, 17:04
Modified 29 ноября, 17:47
Updated 29 ноября, 17:47
На данный момент следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Были проведены обыски, изъята компьютерная техника и средства связи. Однако чье фото пытался загрузить свердловчанин — неизвестно. Отмечается, что также к ответственности были привлечены еще несколько человек из других регионов страны. Они отправили на сайт фотографии Гитлера, Геббельса и Власова, который является изменником Родины.
Напомним, в начале мая стало известно, что в отношении 17-летней девушки из Северска было заведено уголовное дело из-за порчи баннеров «Бессмертного полка». Теперь ей грозит три месяца ареста.