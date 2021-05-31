В реабилитации нацизма из-за фото на сайте «Бессмертного полка» подозревается уралец

На данный момент следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Были проведены обыски, изъята компьютерная техника и средства связи. Однако чье фото пытался загрузить свердловчанин — неизвестно. Отмечается, что также к ответственности были привлечены еще несколько человек из других регионов страны. Они отправили на сайт фотографии Гитлера, Геббельса и Власова, который является изменником Родины.