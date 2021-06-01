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Posted 1 июня 2021, 16:31

Published 1 июня 2021, 16:31

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Тагильские школьники получили стипендии главы города

1 июня 2021, 16:31
Школьники из Нижнего Тагила стали стипендиатами главы города. Владислав Пинаев поздравил победителей олимпиад, музыкантов и спортсменов с окончанием учебного года, сообщает пресс-служба администрации города.

В общей сложности в приеме, который состоялся в Городском Дворце детского и юношеского творчества, поучаствовали 60 детей, их родители и педагоги. В текущем учебном году стипендиатами стали учащиеся лицея № 39, Политехнической гимназии, детских музыкальных школ № 1, 2 и 3, ГорСЮН и ГорСЮТ, воспитанники спортивной школы «Стратегия», спортивной школы олимпийского резерва № 3, а также Городского Дворца детского и юношеского творчества.

Также 1 июня в детском развлекательном центре прошло мероприятие для будущих первоклассников. В празднике приняли участие 20 юных тагильчан из числа детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

Напомним, в середине мая стало известно, что подросткам из Нижнего Тагила предоставят возможность временного трудоустройства. Работать можно официально по подобранной вакансии: от официанта до промоутера.

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#Общество#Нижний Тагил#Школьники#Владислав Пинаев#Администрация Нижнего Тагила
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