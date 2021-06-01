За смерть ребенка-инвалида из Нижнего Тагила опекунам вынесен приговор

Опекуны признаны виновными по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Женщине-опекуну назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ее супругу — 9 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима (с ограничением свободы на срок 1,5 года).