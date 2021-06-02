tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 июня 2021, 12:58

Published 2 июня 2021, 12:58

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

Трое маленьких детей выпали из окон в Нижнем Тагиле с начала года

2 июня 2021, 12:58
За пять месяцев 2021 года из окон в Нижнем Тагиле выпали трое детей в возрасте от 2 до 4 лет. В течение 2020 года полицейскими был зарегистрирован только один подобный несчастный случай.

Как отметили в полиции Нижнего Тагила, зачастую причинами таких инцидентов становится неограниченный доступ детей к открытым окнам, незакрепленные москитные сетки, а также отсутствие должного контроля со стороны родителей.

Так за пять месяцев этого года на территории города в результате выпадения из окон трое детей получили различные травмы.

При проведении проверок во всех случаях падения детей из окон сотрудники полиции выяснили, что несовершеннолетние воспитываются в благополучных семьях. Во время выпадения детей родители находились дома и данные факты стали возможны по причине не должного контроля со стороны взрослых, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

В полиции призывают родителей усилить контроль за несовершеннолетними, а также установить на окна запирающие устройства и ограничители, которые не позволят детям самостоятельно их открыть.

Напомним, 19 мая на улице Зари в Нижнем Тагиле выпал из окна 3-летний ребенок. За сыном не уследил отец ребенка, который в момент происшествия менял подгузник другому малышу.

#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Полиция#Окно#ЧП#Выпал
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика