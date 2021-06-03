Снегоплавильная станция не будет построена в Нижнем Тагиле

На выделенном участке земли для строительства невозможно соблюсти обязательные технические требования. Во время проведения изыскательских и проектно-конструкторских работ мы запросили у ООО «Водоканал-НТ» техусловия для подключения участка к сетям водоотведения. И получили ответ, что сброс дренажных вод снегоплавильной станции в объеме 5748 м³ в сутки невозможен. Поскольку Западная система очистных сооружений и сети хозяйственно-бытовой канализации города Нижний Тагил не рассчитаны на прием поверхностных и дренажных сточных вод. А возможность увеличения количества максимальной нагрузки стоков отсутствует, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Облкоммунэнерго».