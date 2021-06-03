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Posted 3 июня 2021, 07:36

Published 3 июня 2021, 07:36

Modified 29 ноября, 17:28

Updated 29 ноября, 17:28

Снегоплавильная станция не будет построена в Нижнем Тагиле

3 июня 2021, 07:36
В Нижнем Тагиле отказались от строительства снегоплавильни, способной перерабатывать свыше 750 тонн снега в сутки. «Водоканал-НТ» сообщил, что сети и канализация города не рассчитаны на прием дренажных и сточных вод.

С помощью нового объекта администрация города планировала решить проблему с утилизацией снега, вывозимого с улиц Нижнего Тагила. Однако снегоплавильная станция через Арбитражный суд Свердловской области была исключена из концессионного соглашения, которое было заключено администрацией Нижнего Тагила с АО «Облкоммунэнерго» в 2018 году.

На выделенном участке земли для строительства невозможно соблюсти обязательные технические требования. Во время проведения изыскательских и проектно-конструкторских работ мы запросили у ООО «Водоканал-НТ» техусловия для подключения участка к сетям водоотведения. И получили ответ, что сброс дренажных вод снегоплавильной станции в объеме 5748 м³ в сутки невозможен. Поскольку Западная система очистных сооружений и сети хозяйственно-бытовой канализации города Нижний Тагил не рассчитаны на прием поверхностных и дренажных сточных вод. А возможность увеличения количества максимальной нагрузки стоков отсутствует, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

Возведение данного объекта на предусмотренной для этого площадке невозможно. Поэтому было принято решение вывести данный объект из концессионного соглашения, отметили в компании.

Напомним, ранее в сугробах Нижнего Тагила природоохранная прокуратура выявила десятикратные превышения нормативов по содержанию вредных веществ. Так свалка снега в районе проспект Мира, 64 имеет превышение к фону: по нефтепродуктам — 43,6 раза; по взвешенным веществам — 19,8 раза. Свалка снега напротив ТЦ ЦУМ имеет превышение к фону: по нефтепродуктам — 43,9 раза; по взвешенным веществам — 44,1 раза.

При этом местный Роспотребнадзор сообщил TagilCity.ru, что не проверяет влияние грязного снега на действующих полигонах, поскольку в Нижнем Тагиле нет документально согласованного места под снегосвалки.

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#Общество#Нижний Тагил#Администрация#Концессия#АО "Облкоммунэнерго"
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