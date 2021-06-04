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Posted 4 июня 2021, 07:24

Published 4 июня 2021, 07:24

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

Разбивший голову прохожему трубой екатеринбуржец сам пришел в полицию

4 июня 2021, 07:24
Житель Екатеринбурга, который вечером 1 июня напал на мужчину и ударил его по голове металлической трубой у троллейбусного депо на улице Щорса, сам пришел в полицию.

Мужчина явился в отдел полиции № 7 Екатеринбурга спустя два дня после нападения. После того, как его личность уже установили и организовали оперативно-розыскные мероприятия, сообщает Znak со ссылкой на УМВД России по Екатеринбургу.

Нападавшим оказался 44-летний ранее судимый за подобные преступления мужчина. Он пояснил стражам правопорядка, что в тот вечер был пьян.

Явившегося с повинной местного жителя заключили под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 111 Уголовного кодекса РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Пострадавший до сих пор находится в больнице.

Напомним, трое мужчин напали на прохожего возле входа в троллейбусное депо на улице Щорса в Екатеринбурге во вторник, 1 июня. Один из них ударил прохожего трубой по голове, отчего пострадавший упал на землю.

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