Пострадавший механик при взрыве бочки в автосалоне скончался в Екатеринбурге

Posted 7 июня 2021, 08:21
Published 7 июня 2021, 08:21
Modified 29 ноября, 17:45
Updated 29 ноября, 17:45
Мужчина был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, рваными ранами лица и переломом верхней челюсти. По словам его коллег, у пострадавшего было оторвано ухо, пробито легкое и он впал в кому, пишет Е1 со ссылкой на друзей погибшего.
Напомним, 30 марта в автосалоне механик попытался распилить болгаркой пустую 200-литровую бочку с остатками горючих материалов. От нагрева и искр пары горючего взорвались. По данному факту Следственный комитет проводит проверку.