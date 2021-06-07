Пострадавший механик при взрыве бочки в автосалоне скончался в Екатеринбурге

Мужчина был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, рваными ранами лица и переломом верхней челюсти. По словам его коллег, у пострадавшего было оторвано ухо, пробито легкое и он впал в кому, пишет Е1 со ссылкой на друзей погибшего.