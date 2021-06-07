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Posted 7 июня 2021, 08:21

Published 7 июня 2021, 08:21

Modified 29 ноября, 17:45

Updated 29 ноября, 17:45

Пострадавший механик при взрыве бочки в автосалоне скончался в Екатеринбурге

7 июня 2021, 08:21
30-летний механик, который пострадал от взрыва бочки в автосалоне Hyundai в Екатеринбурге, скончался 6 июня.

Мужчина был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, рваными ранами лица и переломом верхней челюсти. По словам его коллег, у пострадавшего было оторвано ухо, пробито легкое и он впал в кому, пишет Е1 со ссылкой на друзей погибшего.

Напомним, 30 марта в автосалоне механик попытался распилить болгаркой пустую 200-литровую бочку с остатками горючих материалов. От нагрева и искр пары горючего взорвались. По данному факту Следственный комитет проводит проверку.

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#Происшествия#Новости УрФО#Взрыв#Автосалон#Механики#Умершие#Екатеринбург
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