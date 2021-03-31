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Взрыв бочки в здании автосалона в Екатеринбурге попал на видео

31 марта 2021, 01:34
Фото: пресс-служба СК по Свердловской области
Врыв в автосалоне Hyundai в Екатеринбурге, в результате которого пострадал мужчина, попал на камеру видеонаблюдения.

На видеозаписи можно заметить, как мужчина с болгаркой приближается к бочке из-под масла. После начала работ появляются искры, однако вскоре раздается взрыв и человека отталкивает ударной волной.

Взрыв произошел, поскольку искры воспламенили пары, находящиеся в бочке. Пострадавший получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, раны лица и перелом верхней челюсти. Его доставили в больницу, сообщает Е1.

Предполагается, что пилить бочку уралец решил, поскольку захотел сделать из нее мусорный контейнер.

Напомним, следователи проводят проверку по факту случившегося.

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