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Дорогу к кладбищу «Центральное» в Нижнем Тагиле доделают в 2022 году

8 июня 2021, 13:31
Фото: tagilcity.ru
Второй этап работ на обустройство новой территории кладбища «Центральное» запланирован в Нижнем Тагиле на 2022 год.

Уже на протяжении трех лет проезд к площадкам с могилами осуществляется через территорию кладбища, а дорога, построенная за 49 млн рублей, не эксплуатируется. После публикации и запроса TagilCity.ru в министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области сообщили, что работы на данным участке уже запланированы.

В 2021 году планируются работы по актуализации второго этапа проекта, в том числе технического решения по присоединению построенного участка к сети дорог общего пользования,говорится в ответе организации на официальный запрос TagilCity.ru.

Напомним, дорога к кладбище «Центральное» была построена за 49 млн рублей в 2017 году, но проезжая часть до сих пор закрыта, а на въезде установлен знак, запрещающий въезд транспортных средств на территорию.

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#Кладбище#Дорога#Минтранс#Министерство транспорта#Центральное кладбище#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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