TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мужчина с зажигалкой-пистолетом напугал посетителей магазина в Каменске-Уральском

8 июня 2021, 11:47
Фото: 1mediainvest.ru
Мужчина забежал в магазин Каменска-Уральского с предметом, похожим на пистолет, и напугал посетителей и продавцов.

В магазин «Купеческий» на улице Октябрьская, 23 забежал мужчина. Он начал выражаться нецензурной бранью и угрожал людям предметом, похожим на пистолет.

50-летний дебошир был задержан и доставлен в отделение полиции. На него составлен административный протокол за хулиганство. Пистолет оказался игрушечным, это была зажигалка. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по данному факту, пишет KU66.ру.

Напомним, 8 июня один человек пострадал в результате стрельбы во дворе многоквартирного дома в Екатеринбурге. По словам очевидцев, причиной стал конфликт на дороге. Полиция задержала подозреваемого и изъяла у него травматический пистолет.

Один человек пострадал в результате стрельбы во дворе в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Материалы по теме
Неадекватный посетитель разгромил магазин в Нижнем Тагиле«Начал лапать меня за интимные места»: неизвестный напугал девушку из Нижнего Тагила
#Магазин#Свердловская область#Пистолет#Каменск-Уральский#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25