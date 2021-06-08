TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Один человек пострадал в результате стрельбы во дворе в Екатеринбурге

8 июня 2021, 11:24
Фото: Е1.RU
После дорожного конфликта один из его участников устроил стрельбу во дворе многоквартирного дома в Екатеринбурге 8 июня. Подозреваемого задержали полицейские.

Пули попали в живот и ногу мужчине в результате стрельбы во дворе дома № 77 на улице Старых Большевиков в Екатеринбурге около 15.00 во вторник 8 июня. Об инциденте рассказал очевидец событий Е1.

По его словам, началось все из-за дорожного конфликта, когда один из жильцов дома на автомобиле подрезал водителя на проспекте Космонавтов.

Тот гнался за ним до двора, у шлагбаума бросил машину, достал пистолет и начал стрелять во дворе. Дети кругом, день. Это ужас, пояснил очевидец.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Они задержали подозреваемого. У мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения, был травматический пистолет.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта. По результатам проверки будет принято соответствующее решение, прокомментировали в УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, в отношении стрелка Болкова, который в конце мая стрелял по людям и машинам в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело. Дело о покушении на убийство девочки и сотрудника Росгвардии взял под личный контроль глава СКР.

Бастрыкин взял на особый контроль дело стрелка с балкона из Екатеринбурга
Узнать подробнее

Материалы по теме
Ранивший девочку стрелок из Екатеринбурга признал свою винуВрачи рассказали о состоянии пострадавшей во время стрельбы девочки из ЕкатеринбургаПолицейский покончил с собой на дежурстве в Екатеринбурге
#Екатеринбург#Стрельба#Пострадавший#Ранение#Общество#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25