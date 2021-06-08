Рейды на водоемах проходят в Нижнем Тагиле

Находясь на территории водоемов, сотрудники полиции по громкой связи предостерегают граждан от купания в опасных, запрещенных местах. Они рекомендуют не заходить в воду людям в состоянии опьянения. А также напоминают родителям о недопустимости оставления детей на берегу водоема без присмотра взрослых, рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».