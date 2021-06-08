За убийство мужа-инвалида свердловчанка отправлена в тюрьму на почти 9,5 лет

В Березовском вынесен приговор 46-летней местной жительнице за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (Убийство). Отбывать назначенный судом срок — 9 лет и 5 месяцев лишения свободы — она будет в исправительной колонии общего режима.
В конце ноября 2020 года обвиняемая вместе с мужем и другом семьи четыре дня подряд распивали спиртное. С ножом на своего супруга женщина напала после словесного конфликта.
Потерпевший оскорбил свою жену, а также ее мать. В ответ на это обвиняемая сходила за ножом на кухню, после чего подошла к дивану, на котором лежал муж-инвалид и со словами: «Получай, это за маму» ударила его ножом в грудь. Раненый потерпевший сказал: «Лена, ты меня убила», а также успел позвонить своему другу с просьбой вызвать полицию, рассказали подробности в пресс-службе региональной прокуратуры.
В итоге мужчина скончался от ранения в области сердца и обильной кровопотери на месте происшествия.
Напомним, 20 мая жительница Ленинского района Нижнего Тагила из-за ревности зарезала своего мужа-инвалида. Из квартиры, где произошел инцидент, полиция изъяла 10 ножей и другие вещественные доказательства.