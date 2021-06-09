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48-летняя женщина утонула в реке под Невьянском

9 июня 2021, 08:48
Фото: Евгения Гаева
В селе Шурала Невьянского района обнаружено тело женщины, которая ушла из дома 7 июня и пропала. Утопленницу увидел местный житель, живущий недалеко от реки.

Тело 48-летней местной жительницы было найдено в реке Шуралка во вторник, 8 июня. Ее увидел и позвонил по единому номеру служб спасения мужчина, который живет недалеко от реки, сообщает газета «Местные ведомости».

На место происшествия выезжали сотрудники полиции и МЧС.

Стражам правопорядка удалось оперативно установить личность погибшей женщины. За несколько часов до обнаружения тела о безызвестном исчезновении жительницы Шуралы заявил в полицию ее сожитель.

Он пояснил полицейским, что накануне они распивали вместе спиртное, после чего женщина внезапно ушла из дома и не вернулась.

Причины и обстоятельства инцидента в данный момент устанавливают следователи — проверку организовали в СКР.

Напомним, 6 июня в свердловском поселке Верхняя Синячиха спасатели подняли со дня водоема тело 40-летнего мужчины. Он утонул в водоеме, который в народе прозвали Простоквашино.

40-летний мужчина утонул в Верхней Синячихе
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