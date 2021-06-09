На федеральных трассах Свердловской области ГИБДД штрафует уставших водителей

В Свердловской области в 2021 году на 35% увеличилось количество ДТП с участием грузовых автомобилей. В результате 47 человек погибли и 199 получили травмы. В связи с этим ГИБДД проводит рейды по выявлению утомленных водителей. В спецавтомобиле медики поверяют водителей с помощью тахографов.