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На федеральных трассах Свердловской области ГИБДД штрафует уставших водителей

9 июня 2021, 14:20
Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
На федеральных трассах Свердловской области сотрудники ДПС проводят рейды по выявлению уставших водителей большегрузов, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

В Свердловской области в 2021 году на 35% увеличилось количество ДТП с участием грузовых автомобилей. В результате 47 человек погибли и 199 получили травмы. В связи с этим ГИБДД проводит рейды по выявлению утомленных водителей. В спецавтомобиле медики поверяют водителей с помощью тахографов.

За несколько часов было проверено более 20 водителей большегрузов. Автомобилистов в утомленном состоянии не выявлено, но к ответственности привлечены два водителя, которые нарушили режим труда и отдыха.

Также 16 автомобилистов привлечены за технические неисправности рулевого управления, отсутствие путевой документации и тахографов. Два грузовых автомобиля помещены на спецстоянку.

Напомним, в Нижнем Тагиле с 9 по 12 июня будет организована сплошная проверка транспортных средств. Целью рейда является выявление пьяных водителей и автомобилистов без прав.

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#Штраф#ГИБДД#Рейды#Свердловская область#Водители#Транспорт
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