На федеральных трассах Свердловской области ГИБДД штрафует уставших водителей

В Свердловской области в 2021 году на 35% увеличилось количество ДТП с участием грузовых автомобилей. В результате 47 человек погибли и 199 получили травмы. В связи с этим ГИБДД проводит рейды по выявлению утомленных водителей. В спецавтомобиле медики поверяют водителей с помощью тахографов.
За несколько часов было проверено более 20 водителей большегрузов. Автомобилистов в утомленном состоянии не выявлено, но к ответственности привлечены два водителя, которые нарушили режим труда и отдыха.
Также 16 автомобилистов привлечены за технические неисправности рулевого управления, отсутствие путевой документации и тахографов. Два грузовых автомобиля помещены на спецстоянку.
Напомним, в Нижнем Тагиле с 9 по 12 июня будет организована сплошная проверка транспортных средств. Целью рейда является выявление пьяных водителей и автомобилистов без прав.