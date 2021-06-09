Пропавшую 35-летнюю девушку в черном платье нашли мертвой под Екатеринбургом

О том, что 35-летнюю Александру Иньшину, которая пропала в Екатеринбурге 6 июня, нашли мертвой, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, тело женщины обнаружено за городом во вторник, 8 июня.
На месте, где нашли труп, работают следователи. По одной из версий девушку убили.
Официальных комментариев от Следственного комитета пока нет.
Напомним, девушка в черном вышла из дома в Березовском и пропала. 6 июня она последний раз выходила на связь — говорила по телефону с сыном. Ее двое суток искали сотрудники полиции и поисковики «Лизы Алерт».