Санаторий «Сосновый бор» и летние лагеря готовы принимать юных тагильчан

Лагеря «Серебрянка», «Изумрудный», «Лесной ручеёк», а также лечебно-оздоровительное учреждение «Сосновый бор» успешно прошли проверку на безопасность и комфортабельность. Обработанные и убранные территории, отремонтированные корпуса, столовые, площадки для проведения мероприятий, наличие дезинфицирующих средств, исправно работающая пожарная сигнализация — к заездам всё готово, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров подтвердил, что приёмка загородных оздоровительных лагерей (ЗОЛ) прошла благополучно. Все лагеря примут детей до 10 июня. В течение трёх летних месяцев в ЗОЛ отдохнут более 5 тысяч человек, а в «Сосновом бору» собираются оздоровить 204 ребёнка. Первые заезды начались 3 июня. Сейчас идут смены в «Уральском огоньке», «Антоновском» и в «Звёздном».
В условиях сохранения рисков распространения коронавируса наполняемость отрядов в ЗОЛ и санаторных группах в этом году составит 75 %. Учреждения будут работать в режиме обсерватора. Педагогические работники, медицинский и технический персонал прошли вакцинацию против COVID-19 и за 72 часа до начала смены сдали ПЦР-тесты,добавил Валерий Суров.
Напомним, что при 16 учреждениях физической культуры и спорта, а также при 53 образовательных учреждениях работают дневные лагеря, которые посетят 6500 детей.