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Силовики нагрянули с обысками в администрацию свердловского города Нижние Серги

9 июня 2021, 17:58
Фото: 1mediainvest.ru
Обыски состоялись в администрации города Нижние Серги. Туда пришли сотрудники следственного комитета по Свердловской области и регионального управления ФСБ. Местные чиновники подозреваются в превышении должностных полномочий.

По информации источника в силовых структурах, с 2007 по 2020 год чиновники предоставляли предпринимателю в аренду полигон для размещения ТБО. Однако при этом сотрудники мэрии сделали это в «нарушении действующего законодательства», сообщает УралПолит.ру.

Инсайдер отметил, что целью обыска были документы, которые подтверждают эпизоды противоправной деятельности и указывают лиц, которые имеют к ней отношение.

Оценки ГКУ СО «Нижне-Сергинское лесничество» гласят, что возможный ущерб составляет свыше миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

Напомним, 3 июня стало известно, что сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски в управляющих компаниях в Орджоникидзевском и Верх-Исетском районах. Они изымают документы, связанные с уплатой налогов.

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#Превышение полномочий#Обыск#Нижние Серги#Происшествия
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