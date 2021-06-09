Восьмилетний мальчик на самокате пропал и нашелся в Нижнем Тагиле

Напомним, 4 июня в тайге под Североуральском пропал 9-летний мальчик из Челябинска. Он был в составе незарегистрированной туристической группы. Ребенку разрешил самостоятельно вернуться на базу после восхождения на Уральский хребет его отец, у которого заболели ноги. Не найдя его в лагере, родитель подал заявление в полицию. В поисках ребенка участвовала полиция, сотрудники МЧС и волонтеры — 192 человека и 41 единица спецтехники. Для розыска использовался вертолет и кинологи с собаками. Спустя двое суток, мальчик был найден. Он рассказал, что спустился с горы, обнаружил, что никого нет, пошел искать маму и потерялся.