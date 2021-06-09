Тагильчанин подозревается в убийстве пропавшей 35-летней жительницы Березовского

По факту безвестного исчезновения 35-летней жительницы Березовского, которую искали полицейские и волонтеры, в СКР было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Следователи установили, что после своего ухода из дома женщина на такси направилась в Екатеринбург, а ночью 6 июня возвращалась на попутной машине.
В ходе оперативных мероприятий было установлено, что за рулем того автомобиля находился 49-летний ранее судимый житель Нижнего Тагила.
В ходе допроса мужчина признался в совершении убийства женщины и пояснил, что сделал это с целью хищения принадлежащих ей ценных вещей, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Тело женщины он спрятал в лесном массиве около 31 километра автодороги Екатеринбург — Серов и замаскировал его ветками.
Изначально подозреваемый рассказал полицейским, что высадил пассажирку возле кафе на трассе. Тот факт, что показания ложные, удалось установить благодаря детектору лжи (полиграфу).
В итоге под прессом неопровержимых улик фигурант сознался в тяжком преступлении и показал место, где спрятал тело жертвы. В настоящее время задержанный содержится под стражей, полиция и СК устанавливают более подробные и точные обстоятельства данного ЧП,прокомментировал TagilCity.ru начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Он отметил, что на счету тагильчанина, возможно, имеются и другие тяжкие преступления.
Рассказать о них можно по линии 02 или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области: 8 (343) 358-71-61.
Напомним, пропавшую 35-летнюю девушку в черном платье нашли мертвой. Последний раз она выходила на связь 6 июня и говорила по телефону с сыном. В поисках принимали участие сотрудники полиции и ПО «Лиза Алерт».