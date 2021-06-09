Тагильчанин подозревается в убийстве пропавшей 35-летней жительницы Березовского

По факту безвестного исчезновения 35-летней жительницы Березовского, которую искали полицейские и волонтеры, в СКР было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Следователи установили, что после своего ухода из дома женщина на такси направилась в Екатеринбург, а ночью 6 июня возвращалась на попутной машине.