Девушка в черном вышла из дома в Березовском и пропала

Девушка в черном вышла из дома в Березовском и пропала
Девушка в черном вышла из дома в Березовском и пропала
Сегодня, 10:21ПроисшествияФото: "ЛизаАлерт"
Женщина вышла из дома в Берёзовском и с тех пор не выходит на связь. Красавицу в черном платье ищут с 5 июня.

В Березовском Свердловской области объявлена в розыск 35-летняя Александра Иньшина, сообщает «КП-Екатеринбург». 5 июня женщина вышла из дома и с тех пор не выходит на связь. Известно, что 6 июня Алексанадра выходила на связь с сыном. Далее местонахождение пропавшей не известно.

Фото:ЛизаАлерт

Если кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении Александры, информацию можно сообщить в поисковый отряд «Лиза Алерт» инфооргу Малене по номеру +7-902-44-173-64.

Приметы пропавшей: рост 167 сантиметров, нормальное телосложение, зеленые глаза, светло-русые волосы. Александра была одета в черное платье и черную кожаную куртку, с собой у нее была дамская сумка.

Напомним, 6 июня в Екатеринбурге пропал 70-летний тренер по боксу.

Свердловская областьженщинаБерезовскийпропала
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