За фиктивные экзамены для мигрантов осуждены двое жителей Екатеринбурга

Напомним, в конце марта 320 тысяч рублей штрафов было выписано в ходе операции «Нелегальный мигрант», которая проходила в Свердловской области. Сотрудниками полиции было проверено более 400 иностранных граждан. У 71 выявлены нарушения, связанные с режимом пребывания на территории РФ.