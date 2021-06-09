За фиктивные экзамены для мигрантов осуждены двое жителей Екатеринбурга

Версия следствия гласит, что до экзаменов по русскому языку, российской истории и законодательству подсудимые гарантировали иностранцам положительные результаты и давали заучивать верные ответы на тест, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УФСБ по Свердловской области.
Во время испытания иностранцы через скрытый наушник слышали правильные ответы. В общей сложности с 2015 по 2019 год екатеринбуржцы организовали незаконное пребывание свыше 500 иностранцев, выдавая им сертификаты о сдаче экзамена.
В результате подсудимые получили по два года условно и были оштрафованы: на 80 тысяч рублей и 40 тысяч рублей соответственно.
Напомним, в конце марта 320 тысяч рублей штрафов было выписано в ходе операции «Нелегальный мигрант», которая проходила в Свердловской области. Сотрудниками полиции было проверено более 400 иностранных граждан. У 71 выявлены нарушения, связанные с режимом пребывания на территории РФ.