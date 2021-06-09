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За расстрел остановки из пневматики свердловчанин приговорен к почти 2 годам тюрьмы

9 июня 2021, 10:30
Фото: Яндекс.Карты
К реальному лишению свободы приговорен житель Каменска-Уральского, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял из пневматического пистолета остановочный комплекс в центре города.

В Каменске-Уральском местный житель приговорен к реальному лишению свободы за вандальное повреждение остановочного комплекса у дома № 60 на проспекте Победы.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (Вандализм) было возбуждено в отношении местного жителя после того, как днем 23 февраля 2020 года, он нарушил общественный порядок и произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета Anics-101 по остановке. В момент происшествия мужчина был пьян.

Своими действиями осужденный разбил два стекла указанного комплекса, испортив тем самым имущество МКУ «Управление городского хозяйства», уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве отметили, что подсудимый не признал свою вину. За совершенное преступление ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, жителю Нижней Туры грозит наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительные работы до 1 года за вандализм. В феврале 2021 года мужчина умышленно нанес один удар ногой по заднему стеклу остановочного комплекса и разбил его.

Разбившего стекло на остановке свердловчанина будут судить за вандализм
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#Суд#Прокуратура#Стрельба#Свердловская область#Пневматика#Приговор#Общество#Каменск-Уральский
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