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298 садоводческих объединений выбрали организованный вывоз отходов в 2021 году

10 июня 2021, 15:55
Фото: 1mediainvest.ru
298 садоводческих объединений северного кластера Свердловской области, имеющие статус юридических лиц, выбрали вывоз ТКО в соответствии с требованиями экологического законодательства.

На 80% выросло количество садовых товариществ, заключивших договоры на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором в 2021 году, сообщает пресс-служба компании «Рифей».

Наибольшее количество садовых товариществ, которые заключили договор на вывоз ТКО с региональным оператором, находится в Нижнем Тагиле — 80. В Невьянском городском округе таких садоводческих товариществ — 62, в Горноуральском — 49. В остальных городских округах организованных в сообщества садоводов значительно меньше.

Регулярный вывоз коммунальных отходов из садов остановит сброс и накопление ТКО в лесах. Кроме этого, уменьшится количество случаев, когда мусор привозят на контейнерные площадки соседних сельских поселений, что недопустимо. По этой причине возникает переполнение и получается, что люди добросовестно оплачивают услугу по вывозу, а санитарное состояние их контейнерной площадки оставляет желать лучшего,обосновывает преимущества организованного вывоза отходов исполнительный директор ООО «Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов.

К коммунальным отходам относятся многие виды отходов, которые образуются на дачных участках. Их вывозят по одним правилам с многоквартирными домами. Также вывозится крупногабаритный мусор и вышедшая из употребления бытовая техника. Задача садоводов размещать старую мебель, сантехнику и другие крупные предметы, не блокируя доступ к контейнерам.

Безопасной утилизацией опасных медицинских и биологических отходов, строительного мусора, горючих, масляных и нефтесодержащих жидкостей занимаются специализированные организации.

Ответы на все вопросы о работе регионального оператора можно получить по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.

Напомним, Арбитражный суд Свердловской области полностью удовлетворил иск ООО «Компания «Рифей» к администрации Горноуральского городского округа на 18 млн рублей за ликвидацию свалок на территории ГО.

Горноуральский городской округ должен 18 млн за свалки: суд удовлетворил иск «Рифея»
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#Рифей#Сады#Вывоз мусора#Договор#ТКО#Здоровье
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