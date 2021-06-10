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Поджог мог стать причиной пожара на овощном складе в Нижнем Тагиле

10 июня 2021, 14:19
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
Поджог назван предварительной причиной пожара в хозяйственном строении с овощами на улице Краснознаменная в Нижнем Тагиле, сообщает отдел надзорной деятельности.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС 10 июня около часу ночи. На площади 70 квадратных метров сгорела кровля и стены хозяйственного строения. Также от огня пострадали овощи, которые хранились внутри помещения.

Предварительно, причиной пожара стал поджог. Огонь заметил очевидец, который вызвал МЧС. По факту возгорания проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО

Напомним, в Нижнем Тагиле 10 июня сгорела Skoda на проспекте Ленина. При пожаре пострадал мотор и салон иномарки. Прибывшие пожарные справились с огнем за две минуты.

Иномарка сгорела в центре Нижнего Тагила
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#Краснознаменная#Пожар#Поджог#Нижний Тагил#Происшествия
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