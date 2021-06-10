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Поправки о регулировании вредных выбросов в атмосферу рассмотрит Госдума

10 июня 2021, 11:28
Фото: 1mediainvest.ru
Поправки в действующее законодательство должны существенно снизить вред от деятельности предприятий и автотранспорта, считают в «Единой России».

В ближайшую пятницу, 11 июня профильный комитет Госдумы рассчитывает рассмотреть поправки на заседании, сообщает пресс-служба «Единой России». В документе предложены изменения, которые позволят устанавливать для промышленных городов и агломераций предельно допустимые объемы содержания вредных веществ в воздухе и требовать от предприятий сокращения выбросов.

В 12 российский городах в настоящее время действуют квоты на выбросы загрязняющих веществ. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. К 2024 году эти города должны снизить объем вредных выбросов на 20%.

Предлагаемые «Единой Россией» изменения стали ответом на обращения людей. Также вопрос о расширении списка городов-участников федерального проекта «Чистый воздух» обсуждался на стратегической сессии «Единой России» «Экология», которая прошла 5 июня в Ленинградской области. Чтобы поправки стали законом, на следующей неделе мы ожидаем принятия их во втором и третьем чтениях. Таким образом, будет выполнено поручение президента о расширении эксперимента по квотированию выбросов и применению сводных расчетов. Города же получат возможность решить проблему экстремальной нагрузки на атмосферный воздух,пояснил для пресс-службы «Единой России» один из авторов поправок, координатор партпроекта «Чистая страна», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, Владимир Бурматов.

Напомним, только в трех городах России в 2020 году качество воздуха повысилось в сравнении с 2019 годом.

Качество воздуха ухудшилось в Нижнем Тагиле в 2020 году
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