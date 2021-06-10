Поправки о регулировании вредных выбросов в атмосферу рассмотрит Госдума

Предлагаемые «Единой Россией» изменения стали ответом на обращения людей. Также вопрос о расширении списка городов-участников федерального проекта «Чистый воздух» обсуждался на стратегической сессии «Единой России» «Экология», которая прошла 5 июня в Ленинградской области. Чтобы поправки стали законом, на следующей неделе мы ожидаем принятия их во втором и третьем чтениях. Таким образом, будет выполнено поручение президента о расширении эксперимента по квотированию выбросов и применению сводных расчетов. Города же получат возможность решить проблему экстремальной нагрузки на атмосферный воздух,пояснил для пресс-службы «Единой России» один из авторов поправок, координатор партпроекта «Чистая страна», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, Владимир Бурматов.