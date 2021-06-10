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Силовики задержали молодого человека по подозрению в изнасиловании в Екатеринбурге

10 июня 2021, 04:40
Фото: 1Mediainvest.ru
Сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего парня на улице Хохрякова, который накануне вечером изнасиловал девушку.

Давать показания к силовикам пришли пострадавшая девушка и двое молодых мужчин, которые её сопровождали. Но, поскольку потерпевшая пребывала в шоке, рассказывать о случившемся пришлось мужчинам. Как оказалось, они были свидетелями того, как какой-то парень удерживает девушку насильно. Увидев их, насильник убежал, пишет «Комсомольская правда».

В пресс-службе Росгвардии Свердловской области сообщили, что на улице Народной Воли во время патрулирования силовики задержали молодого мужчину, который был похож на разыскиваемого преступника. Его доставили в отделение полиции, где мужчину опознали потерпевшая и свидетели.

Молодого человека заключили под стражу. Ему было предъявлено обвинение по статье 131 УК РФ «Изнасилование».

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#Екатеринбург#ЧП#Росгвардия#Новости УрФО#Происшествия
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