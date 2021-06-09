Случайный знакомый изнасиловал девушку на улице в центре Екатеринбурга

Вечером 7 июня екатеринбурженка познакомилась с молодым человеком, уроженцем Казахстана. Они распивали спиртное и гуляли по городу. Когда молодые люди были рядом с перекрестком улиц Куйбышева-Хохрякова, подозреваемый поднял девушку на руки, утащил во двор и изнасиловал, пишет «МК-Урал» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Жертва стала кричать и привлекла внимание жильцов, которые вызвали полицию. На место происшествия прибыл экипаж Росгвардии. Сотрудники в ходе патрулирования задержали подозреваемого и доставил его в отдел полиции. Оказалось, что он находится на территории России незаконно. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за изнасилование (ст.131 УК РФ).
Напомним, в Березовском с поличным был задержан педофил, который завел 6-летнюю девочку в гаражи и трогал за интимные места. О пропаже ребенка заявила в полицию ее мама. Задержанный уже дал признательные показания.