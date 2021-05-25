Изнасиловавшие 9-летнюю девочку свердловские школьники отправлены в спецшколу

Наказание для четверых школьников 12 — 13 лет, которые изнасиловали 9-летнюю девочку в лесу, определяет суд Краснотурьинска. Трое из подростков отправлены в спецшколу.

За совершенное преступление троих из четверых несовершеннолетних участников изнасилования по решению суда отправили в спецшколу. Самого старшего из обвиняемых — сроком на 3 года, сообщает «Вечерний Краснотурьинск». До вступления решения в законную силу, он вместе с младшими школьниками будет находиться в Центре временного содержания для несовершеннолетних преступников в Нижнем Тагиле. Для еще одного участника конфликта меру наказания пока не определили. Вероятнее всего, он вслед за остальными отправится в спецшколу. Напомним, 23 апреля четверо мальчиков от 12 до 13 лет заманили 9-летнюю девочку в лесной массив в Краснотурьинске, где один из школьников ее изнасиловал. Вернувшись домой, пострадавшая рассказала о случившемся своей маме, после чего девочку отвезли в больницу. 12-летний школьник изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у друзей в Краснотурьинске

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