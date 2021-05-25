Изнасиловавшие 9-летнюю девочку свердловские школьники отправлены в спецшколу

Изнасиловавшие 9-летнюю девочку свердловские школьники отправлены в спецшколу
Изнасиловавшие 9-летнюю девочку свердловские школьники отправлены в спецшколу
Сегодня, 15:16ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Наказание для четверых школьников 12 — 13 лет, которые изнасиловали 9-летнюю девочку в лесу, определяет суд Краснотурьинска. Трое из подростков отправлены в спецшколу.

За совершенное преступление троих из четверых несовершеннолетних участников изнасилования по решению суда отправили в спецшколу. Самого старшего из обвиняемых — сроком на 3 года, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».

До вступления решения в законную силу, он вместе с младшими школьниками будет находиться в Центре временного содержания для несовершеннолетних преступников в Нижнем Тагиле.

Для еще одного участника конфликта меру наказания пока не определили. Вероятнее всего, он вслед за остальными отправится в спецшколу.

Напомним, 23 апреля четверо мальчиков от 12 до 13 лет заманили 9-летнюю девочку в лесной массив в Краснотурьинске, где один из школьников ее изнасиловал. Вернувшись домой, пострадавшая рассказала о случившемся своей маме, после чего девочку отвезли в больницу.

Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиесудшкольникиКраснотурьинскподросткиизнасилованиеобществодевочка
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы