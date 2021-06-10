Виновного в ДТП с двумя погибшими приговорили к 3,5 годам тюрьмы в Первоуральске

Из-за выезда на встречную полосу водителем без прав в аварии, которая произошла на трассе Пермь — Екатеринбург в ночь на 22 ноября 2020 года, погибли 2 пассажира Chevrolet Lacetti. Первоуральский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).