Безрезультатными оказались поиски уральского туриста в Абхазии

Напомним, 12 мая в горах Абхазии потерялись уральские туристы, в том числе и тагильчане. Шестеро из семи были найдены на следующий день, а 64-летний Владимир Ульянов из Екатеринбурга до сих пор не обнаружен. Мужчина остался в горах, так как на маршруте ему стало плохо. Товарищи оставили его в палатке с едой, откуда он и пропал.