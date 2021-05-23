Поиски пропавшего в горах туриста из Екатеринбурга завершены в Абхазии

Напомним, 13 мая шестерых из семи российских туристов нашли в горах Абхазии. Житель Екатеринбурга остался в горах, поскольку на маршруте ему стало плохо. Товарищи оставили мужчину в палатке с едой и пообещали вернуться, но на обратном пути попали под ледяной дождь.