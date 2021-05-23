Поиски пропавшего в горах туриста из Екатеринбурга завершены в Абхазии

Posted 23 мая 2021, 13:28
Published 23 мая 2021, 13:28
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
Спасатели и инструктор Анна Гилева дошли до места на перевале Химса, где, предположительно, мог находиться турист. Был отработан обратный маршрут из высокогорной зоны к побережью, однако поиски не принесли результатов.
Напомним, 13 мая шестерых из семи российских туристов нашли в горах Абхазии. Житель Екатеринбурга остался в горах, поскольку на маршруте ему стало плохо. Товарищи оставили мужчину в палатке с едой и пообещали вернуться, но на обратном пути попали под ледяной дождь.