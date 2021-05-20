Следов нет: в Абхазии до сих пор не могут найти туриста из Екатеринбурга

Posted 20 мая 2021, 06:46
Published 20 мая 2021, 06:46
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
Сотрудники МЧС продолжают поисково-спасательную операцию на перевале Химса в верховьях реки Гумиста, где пропал свердловский турист.
Группа спасателей вместе с инструктором туристической группы Анной Гилевой достигла места предполагаемого нахождения российского туриста Владимира Ульянова, но так и не нашла его на месте базового лагеря.
Спасатели обследовали окрестности, однако осмотр не дал результатов. Принято решение самым тщательным образом исследовать маршрут предполагаемого движения из высокогорной зоны в сторону побережья, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Сотрудники МЧС и остальные члены туристической группы надеются, что екатеринбуржец самостоятельно спускается с высокогорья и следует возвратным маршрутом.
Напомним, 13 мая шестерых из семи российских туристов нашли в горах Абхазии. Мужчина остался в горах, поскольку на маршруте ему стало плохо. Товарищи оставили его в палатке с едой и пообещали вернуться, но на обратном пути попали под ледяной дождь.