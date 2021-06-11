Дума поддержала поправку о квотировании выбросов в городах с загрязнённым воздухом

Также Бурматов напомнил, что в настоящее время квоты на выбросы вредных веществ действуют в 12 городах: Красноярск, Липецк, Братск, Нижний Тагил, Красноярск, Магнитогорск, Медногорск, Омск, Норильск, Новокузнецк, Чита, Челябинск и Череповец. Эти квоты к 2024 году должны снизить объём вредных выбросов на 20%. Поправка даёт правительству возможность применять эту практику во всех городах России с сильным загрязнением воздуха. Ещё в перечень таких городов можно включить несколько десятков населённых пунктов.