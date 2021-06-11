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Дума поддержала поправку о квотировании выбросов в городах с загрязнённым воздухом

11 июня 2021, 11:47
Фото: 1Mediainvest.ru
В Думе было решено принять во втором чтении поправку о квотировании городов с наиболее загрязнённой атмосферой.

Глава комитета Владимир Бурматов сообщил, что в пятницу 11 июня комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды на заседании поддержал поправку о контроле вредных выбросов в городах с наиболее загрязнённым воздухом, а также посоветовал депутатам принять её во втором чтении. По его словам, данная поправка принята комитетом. Законопроект предложено рассмотреть во втором чтении 15 июня.

Поправку приняли в правительственном законопроекте, в котором в первом чтении рассматривалась отмена пеней за несвоевременную уплату юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями авансовых платежей за III квартал 2020 года за вред окружающей среде. Изменения внесут в закон «Об охране окружающей среды», пишет ТАСС.

Также Бурматов напомнил, что в настоящее время квоты на выбросы вредных веществ действуют в 12 городах: Красноярск, Липецк, Братск, Нижний Тагил, Красноярск, Магнитогорск, Медногорск, Омск, Норильск, Новокузнецк, Чита, Челябинск и Череповец. Эти квоты к 2024 году должны снизить объём вредных выбросов на 20%. Поправка даёт правительству возможность применять эту практику во всех городах России с сильным загрязнением воздуха. Ещё в перечень таких городов можно включить несколько десятков населённых пунктов.

Бурматов отметил, что такие изменения позволят выполнить поручение президента о расширении эксперимента по квотированию выбросов и использованию сводных расчётов, а у городов появится возможность решить проблемы с загрязнением воздуха.

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#Законопроект#Экология#Дума#Квоты#Общество#Нижний Тагил#Здоровье
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