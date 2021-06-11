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Информацию о нападении подростков на прохожего в Екатеринбурге опровергли в МВД

11 июня 2021, 05:36
Фото: Скриншот видео Е1.ru
Полиция Екатеринбурга опровергла информацию об избиении мужчины группой подростков на улице Маршала Жукова в Екатеринбурге 10 июня. По данным МВД, в ходе конфликта никто физическую силу не применял.

В ходе разбирательства было установлено, что физическую силу в конфликтной ситуации никто не применял, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. Как выяснили стражи правопорядка, прибывшие на место происшествия, двигавшийся на трюковом самокате несовершеннолетний случайно столкнулся с прохожим.

Испугавшись, подросток бросил свое средство передвижения и побежал. Мужчина же поднял самокат и сказал мальчику, чтобы он вернулся. К этому времени к месту столкновения подъехали еще несколько подростков на самокатах. Никто из них насилия к прохожему также не применял, рассказали TagilCity.ru в полиции.

Все детали инцидента были установлены в территориальном отделе полиции, куда были доставлены участники конфликта. Претензий друг к другу они не имеют.

Напомним, ранее сообщалось, что подростки в возрасте от 10 до 14 лет напали на прохожего и избили его. Конфликт произошел 10 июня на улице Маршала Жукова, 4А в Екатеринбурге из-за того, что подросток на самокате толкнул мужчину.

Забрал самокат: толпа подростков избила мужчину в Екатеринбурге
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