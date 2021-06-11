Информацию о нападении подростков на прохожего в Екатеринбурге опровергли в МВД

Испугавшись, подросток бросил свое средство передвижения и побежал. Мужчина же поднял самокат и сказал мальчику, чтобы он вернулся. К этому времени к месту столкновения подъехали еще несколько подростков на самокатах. Никто из них насилия к прохожему также не применял, рассказали TagilCity.ru в полиции.